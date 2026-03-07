Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/286 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/286 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Maltepe İlçe, ATIŞ OKULU Mahalle/Köy, 2068 Ada, 33 Parsel, E2 blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Esenkent Mahallesi Nail Bey Sokak No: 1-9EA, Anadolu Park Sitesi, Kat: Zemin, Daire: 1 Maltepe / İstanbul (2068 Ada 33 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina Nail Bey Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 8-10 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmaz Esenkent Mahallesi Nail Bey Sokak No: 1-9EA, Anadolu Park Sitesi, Kat: Zemin, Daire: 1 Maltepe / İstanbul (2068 Ada 33 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş 5 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu E blok ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat + zemin kat + 7 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiş ve 4 yaşındadır. Binanın 2.Bodrum katında otopark, 1.Bodrum katında 9 adet dükkan, zemin katında 6 adet daire, 1. Normal katında 6 adet daire, 2. Normal katında 6 adet daire, 3. Normal katında 6 adet daire, 4. Normal katında 6 adet daire, 5. Normal katında 6 adet daire, 6. Normal katında 6 adet daire, 7. Normal katında 6 adet daire bulunmaktadır. E blok içerisinde toplam 57 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zer kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu ?Mesken'nitelikli E2 girişi 1 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz zemin katta konumludur. Taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo-wc, duş ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu E2 girişi 1 nolu daire keşif günü kapalı olduğundan içerisine girilememiştir, Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.

Adresi : Esenkent Mah. Nail Bey Sok. No:1-9Ea Anadolu Park Sitesi Kat: Zemin, Daire:1 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 421267732402176/92531617358400000

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/286 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 19.11.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-27827246-622-2355070 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Maltepe İlçesi, Esenkent Mahallesi, 2068 ada , 27-28-29-30 ve 32 parsel sayılı yerler için tevhiden imar durumu düzenlendiği , tevhit sonrası oluşan parselin 33 no'lu parsel olduğu tespit edilmiş olup , 2068 ada - 33 parsel sayılı yer ; 1/1000 ölçekli 10.12.2012- 21.07.2014- 16.02.2016- 18.01.2022- 18.12.2023- 22.07.2025 T.T.'li, Esenkent Uygulama İmar Planında kısmen TK3 Lejantlı 5/A-5/4 yapılanma şartlarında Ticaret + Konut Alanında, kısmen KA Lejantlı 5/A-5/4 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. B.5.4. K4 Konut Alanları: (5/A-5/4) Ayrık nizam, max. 5 kattır. Taksz0.20-0.40 Kaksz1.50 B.6.3. TK3 Ticaret + Konut Alanları: (5/A-5/4) Ayrık nizam, max. 5 kattır. Taksz0.20-0.40 Kaksz1.50 Plan Notunun, B.6.7. maddesine göre uygulama yapılabilmektedir. "B.6.7.Ticaret+Konut Alanlarının, Konut Alanları ile tevhit edilmesi suretiyle toplu uygulama yapıldığında, Ticaret *Konut fonksiyonuna ve emsali yüksek olan yapılanma şartına göre uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Yol için terkin edilen 128,692 M².lik kısım ileride bu yol güzergahı değiştiği takdirde tekrar hazine adına tescil edilecektir. Şerhi bulunmaktadır.

2- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş .nin 99 yıllığına 1 krş. Bedelle kira şerhi vardır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nden gelen yazı cevabında; İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu mahallesi, 2068 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan 7206 numaralı trafo merkezi bölgenin enerji ihtiyacını karşılayarak kamu hizmeti ifa etmektedir. 7206 no.lu trafo merkezlerine ait tescil edilen kira şerhi iz bedel (1TL/1Krş) olduğundan dolayı herhangi bir alacak/borç olarak mali değeri bulunmamaktadır. Söz konusu şerh yapılacak olan satış işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Tüm bu hususlar çerçevesinde Maltepe ilçesi, Atışokulu mahallesi, 2068 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 14.04.2023 tarih, 13454 yevmiye nolu 99 yıllığı 1 Krş. bedelle tescil edilen kira şerhinin parselin tapu kayıtlarında korunması kaydı ile yapılacak işleme muvafakat ettiğimiz hususunda; beyanda bulunmuşlardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:10

05/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

