T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/256 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/256 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8078 Ada, 12 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; tapuda Aydınlı Mahallesi 8078 ada, 12 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 3. Normal Kat+Çatı Katında bulunan 5 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Daire; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Karadeniz Sokak 49 kapı numaralı Apartmanın 3. Normal Katı+Çatı Katında bulunmaktadır. Söz konusu Dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 12 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+ Zemin Kat+3 normal katı çatı katı olmak üzere 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplı, metal korkulukludur. Apartmanda asansör bulunmakta olup, katlara asansör ve merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Söz konusu 5 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Daire Apartmanın 3. Normal kat+Çatı Katında 5 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, normal Katta iç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon olmak üzere 241 planında, yaklaşık 85m2 brüt, 67,67m2 net alana sahiptir. Üst Kata içten merdivenle çıkılmakta olup, Üst Katta; 2 yatak odası, hol, mutfak, banyo- tuvalet ve teras bulunmaktadır. Üst Kat 54,64m2 net alana sahip olup, ayrıca 14,96m2 terası bulunmaktadır. Söz konusu daire teras dâhil 137,27m2 net kullanım alanına sahiptir. Dairenin hem normal kat giriş kapısı hem de teras kata giriş kapısı olmak üzere iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Dairenin dış kapıları çelik kapı olup, iç mekânda Antre, hol, mutfak tabanları ile banyo ve tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boya kaplıdır. İç kapılar Amerikan panel kapı, pencere doğramaları ve balkon kapısı PVC doğrama çift sı cam, mutfak tezgâhı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolapları mevcuttur. Banyolarda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Tuvalet alaturkadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve daire normal işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu

hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, 23 Nisan Caddesine 54m., miroğlu Caddesine 310m., E-80 Bağlantı yoluna 160m. Mesafede konumludur.

Adresi : Aydınlı Mah. Karadeniz Sokak No:49/5 Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 137,27 m2

Arsa Payı : 12/44

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.09.2024 tarih 261925 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı (Mimar Sinan) Mahallesi, 8078 ada, 12 numaralı parsel sayılı taşınmaz; 16.05.2011-19.03.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Mimar Sinan Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda Emsal:1.50, Hmax:4 kat (14.50m) yapılanma koşullarında Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:14

21/02/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

