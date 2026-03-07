Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/250 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/250 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, ARAKİYECİ HACI CAFER Mahalle/Köy, 207 Ada, 62 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm 207 ada, 62 numaralı parsel üzerinde ki Apartmanın Bodrum Katında bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı Dükkân; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kaml!i Mahallesi, Divitçiler Caddesi 38 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu Dükkânın bulunduğu Apartman yaklaşık 50 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+3 Normal kat olarak inşa edilmiştir. Söz konusu Dükkân Binanın Bodrum Katında ana giriş kapısının solunda Burhanettin Üstünel Sokak Tarafında 21/A kapı numaralı dükkân olup, diğer dükkân ile kısmen birleşik durumdadır. Dış kapısı PVC. Cam giydirme kapı olup, tabanı kalebodur kaplı, duvar ve tavanı sıvalı boyalı durumdadır. Yaklaşık 11m2 brüt alana sahiptir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, Divitçiler Caddesine 15m., Nuhkuyusu Caddesine 145m., Fahri Atabay Caddesine 220m. Mesafede konumludur.

Adresi : Zeynel Kamil Mah. Divitçiler Cad.No:38 (Burhanettin Üstünel Sok. No:21/A) Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 11 m2

Arsa Payı : 20/600

İmar Durumu : Üsküdar Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2023 Tarih 226104 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, 207 ada, 62 parsel sayılı taşınmaz; 09.06.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, 15.10.2021 Tasdik Tarihli ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, kısmen H:12.50m. (4 kat) irtifada blok nizam yapılanma ile Konut Alanında kısmen de İmar yolu alanında kalmaktadır. 207 ada, 62 numaralı parselin 1üm, Çevresinde tescilli eski eser yapı bulunması halinde, İstanbul VI nalu k. MEK. Bölge Kurulundan görüş alınarak UyBulama yapılacaktır.

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:04

03/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

