Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ

2025/430 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.250.000,00 1 Taşıt 34ESN888 Plakalı , 2023 Model , MINI Marka , F906P569 Motor No'lu , WMWLV3103R2V48703 Şasi No'lu , R ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:16

05/03/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02418548 #ilan.gov.tr