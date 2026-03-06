T.C.GÖNEN (BALIKESİR)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2024/701 Esas 05/03/2026 -İLAN METNİ-

Davacı, ŞAKİRE ERTÜRK ileDavalılar, GÜLAY ERTÜRK, ONUR ERTÜRK, SEVGİ KAZA, ŞENAY PÖGE, TOPRAK ALINCAK, UĞUR ERTÜRK, YAĞMUR GÜMÜŞ, YAPRAK ALINCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Konutu Şerhi Konulması (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Gülay Ertürk'ün tebligata yarar açık adreslerine ulaşılamadığı anlaşılmakla;

Mahkememizin 17/09/2025 tarihli ön inceleme duruşma tutanağının (11) nolu ara kararı gereğince iş bu ilanın davalı GÜLAY ERTÜRK'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verilebileceğinin ihtarı ve tahkikat duruşmasının 17/06/2026 günü saat 10:53'e bırakılmış olduğu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02417775 #ilan.gov.tr