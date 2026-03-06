T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/159 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/159 Esas Ali Tamer, Ercüment Tamer, Seher Tamer, Mustafa Tamer adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 96 parsel parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 997,19 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 96 parsel parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 997,19 m²'lik kısmı için 1.065.692,71TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 23.09.2025

