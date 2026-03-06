T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ (TASFİYE MEMURLUĞU)

T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

Sayı :2016/10 Tereke BASİT TASFİYE ve İFLASININ AÇILMASI İLANI Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/10 Tereke Esas 2017/8 sayılı tereke kararı ile SAMSUN ili, İLKADIM ilçesi, ZEYTİNLİK mah/köy 29 Cilt, 849 Aile sıra no 1 sırada nüfusa kayıtlı 18/07/1961 doğumlu 27/01/2012 tarihinde vefat eden 52432575014 TC kimlik numaralı müteveffa Nafiz Nezihi Ertekin terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. 26/02/2025

Basın No: ILN02417356 #ilan.gov.tr