Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/20833 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20833 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Sırtköy Çiftliği Mevkii, 139 Ada, 14 Parsel,

Adresi : Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Bulvarı, Manzara Vadi Sitesi, No: 11Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 35.960,00 m2

Arsa Payı : 90000/3596000

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli, 13.06.2003 tasdik tarihli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planı kapsamında Alanında Ön Bahçe:5.00m Yan Bahçe:3,00m bina Yüksekliği :6,50m Emsal :0,15 ( A-2) Ayrık nizam 2 kat Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 46.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Diğer (Konusu: 492 sayılı harçlar kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamında cins değişikliği )

Tarih: 30/10/2018 Sayı: 960230 (Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Diğer : KİRA ŞERHİ:24/08/2007 Y:19046 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LEHİNE 99 YILLIĞI 1 YTL BEDELLE (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

Diğer : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( TEDAŞ LEHİNE 99 YILLIĞI 1 TL BEDEL KARŞILIĞI KİRA ŞERHİ TESİSİ )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:27

04/03/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02418030 #ilan.gov.tr