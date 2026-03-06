T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/411

Karar No:2026/76

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : BASHIM SHAMYRADOV, Bayramgeldı ve Gulsenem oğlu, 12/01/1981 TÜRKMENİSTAN doğumlu, Şirinevler Mah. Kocasinan 2. Sk. Bulut Apt. Blok No:9 İç Kapı No:14 Bahçelievler / İSTANBUL TC Kimlik No:99291447656

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 23/01/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 23/01/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK.nun 191/1 mad.)" suçundan CMK. 223/8 maddesi uyarınca DURMASINA karar verildiği, taraflın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen taraflar bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

