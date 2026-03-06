T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/273 Esas

DAVALILAR : MUHAMMET ÇONKUR İbrikdere Mah. D 100 Karayolu Cad. Kapı No 495 Daire No 1 Kartepe Kartepe/ KOCAELİ

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Bartın ili, Merkez ilçesi, Epçilerkadı Köyü sınırları içerisinde 101 ada 429 parsel sayılı taşınmazın 46,46 metrekarelik kısmının mülkiyet hakkı ile kamulaştırılmasının talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği hususu,

12/0/2025 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 14/09/2025tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma planı kapsamında Bartın İli Merkez ilçe Terkehaliller Köyü sınırları içerisinde tapuda 102 ada 429 parsel sayılı taşınmazın 46,46 metrekarelik kısmının mülkiyet hakkıile kamulaştırılması planlanmaktadır. " şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 09/10/2025 havale tarihli raporda " davalı Muhammet ÇONKUR'un hissesine düşen miktarın 951,40 TL" şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içindeitiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve yeni adresinizin tespit edilemediğinden tarafınıza yeniden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi , tensip zaptı, tevzi formu ile bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Mahkememiz dosyasının duruşma Günü: 31/03/2026 günü saat: 09:33'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02415187 #ilan.gov.tr