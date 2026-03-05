İLAN

T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/403 Esas

Konu : Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Günü

Davacılar , ASLAN YILDIRIM, HİKMET YILMAZ ile Davalılar , AHMET TUZSUZ ve diğer davalılar lehine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında

Mahkememizce Dava dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma günü ekli davetiye Emin Gaip ( T.C.: 19xxxxxxx10, 02/02/1937 d'lu Cemal ve Nadife'den olma ), Kerime Gaip( T.C.: 19xxxxxxx46, 01/01/1934 d'lu Cemal ve Nadife'den olma ) , Ömer Orhan Gaip( T.C.: 19xxxxxxx74, 03/05/1940 d'lu Cemal ve Nadife'den olma ) ve Salih Gaip( T.C.: 19xxxxxxx38, 04/04/1942 d'lu Cemal ve Nadife'den olma )'in bilinen adreslerine tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi bulunmadığından 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 2021/403 esas sayılı Ortaklığın giderilmesi davasının duruşma tarihi; 11/06/2026 günü saat 10:10 olduğu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.19/02/2026

