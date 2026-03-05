T.C.NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/530

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : ÜÇKÖY MAHALLESİ

ADA NO : 118

PARSEL NO : 15

VASFI : TESİS-TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 895,68 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜTEVEFFA SÜLEYMAN AYDİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Üçköy Mahallesi, 118 ada 15 parselde bulunan 895,68 m2 büyüklüğünde davalılara ait bahçe T.C. Enerji Piyasası düzenleme kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ genel müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/530 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025

Basın No: ILN02415879 #ilan.gov.tr