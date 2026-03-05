T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2601 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen Yıldırım Arıcan'ı tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 05/11/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 15566210398

ADI SOYADI : YILDIRIM ARICAN

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : HASİBE

DOĞUM TARİHİ : 16/05/1970

DOĞUM YERİ : ŞARKIŞLA

