T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/2601 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen Yıldırım Arıcan'ı tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 05/11/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 15566210398
ADI SOYADI : YILDIRIM ARICAN
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1970
DOĞUM YERİ : ŞARKIŞLA
Basın No: ILN02402934 #ilan.gov.tr