T.C. İSTANBUL ANADOLU 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/219 Esas

İLAN METNİ

Erol ve Türkan oğlu, 09.04.1999 Kadıköy doğumlu, 65440160264 T.C. Kimlik numaralı sanık Mert KURT hakkında mahkememizin 11.02.2025 tarih, 2024/219 Esas, 2025/146 Karar sayılı ilamıyla ;

Kasten Yaralama suçundan 4.660.00 TL Adli Para Cezasıyla cezalandırılmasına dair karar verildiği ayrıca bu karar katılan Ahmet Milli vekili tarafından istinaf edildiği görülmekle,

Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içerisinde Kasten Yaralama suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 04.03.2026

Basın No: ILN02416546 #ilan.gov.tr