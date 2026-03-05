T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/291 Esas

Konu: Gaiplik İlanı Hk,

Davaya konu edilen İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, Köyiçi Mevkii'nde bulunan 142 ada, 13 parsel sayılı, 114,48 m² yüzölçümü, arsa vasıflı taşınmazın 2401/11448 hisse maliki Kerim oğlu Kerim vereselerinden haber alınamaması nedeniyle adı geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıdının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/291 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, Köyiçi Mevkii'nde bulunan 142 ada, 13 parsel sayılı, 114,48 m² yüzölçümü, arsa vasıflı taşınmazın 2401/11448 hisse maliki Kerim oğlu Kerim vereselerinin gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 27.02.2026

Basın No: ILN02416411 #ilan.gov.tr