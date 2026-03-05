T.C. HATAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/542 Esas

KARAR NO : 2025/306

7258 Sayılı Yasanın 5.1-c Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/04/2025 tarihli ilamı ile 2 YIL 6 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hakkı ve Ümran oğlu, 10/12/1984 ANTAKYA doğumlu Mustafa Ömer SATIAĞALAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde faaliyet gösteren bir gazete ile internet sitesinede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.03.2026

Basın No: ILN02415731 #ilan.gov.tr