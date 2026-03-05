İLAN

T.C. GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/141 Esas

DAVACI : MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : MEHMET HANİFİ KILIÇ - 41854959038

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Davacı MASKİ tarafından davalı Mehmet Hanifi Kılıç ve diğer davalılar adına açılan Kamulaştırma davasında;

Davalı Mehmet Hanifi Kılıç Mahkememizce açık adresiniz tespit edilemediğinden dolayı tebligat yapılamamıştır. Ayrıca mernis adresiniz de bulunmamaktadır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunduğunuz, Gürün Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/141 Esas sayılı dosyada Sivas ili, Gürün İlçesi, Sarıca Köyü 111 ada 9 parsel sayılı taşınmaz için açılan kamulaştırma davasına cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza "HMK'nın 122. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur."

