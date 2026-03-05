T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/477 Esas

KARAR NO : 2025/548

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2025/1166

Sanık Turgut Denli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM/Yukarıda açıklandığı üzere:

1-Sanığın sabit olan eylemine uyan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan TCK'nın 179/3 maddesi yollamasıyla TCK'nın 179/2 maddesi gereğince; suçun işleniş şekli,suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, sanığın alkollü olarak trafiğe çıkması sonucu meydana gelen tehlike ve tespit edilen alkol oranı gözetilerek alt sınırdan takdiren 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine değerlendirilerek 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-CMK 251/3-2.cümlesi gereği sonuç cezadan 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 1 AY 26 GÜN HAPİSCEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın neticeten1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığın kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı iptal kararında yer alan hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nın 51/1-a,b,c,d,e bentlerinde yer alan haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, yine şüphelinin kendi alt soyu üzerindeki TCK'nın 53/1-c bendinde yer alan velayet, vesayet ve kayyımlık yetkisine ilişkin haktan koşullu salıverme tarihine kadar yoksun BIRAKILMASINA,

6-Sanığa verilen hapis cezasına ilişkin HÜKMÜN, daha önceden hagbye engel sabıkasının olmaması dikkate alındığında tekrar suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanı oluştuğundan 5271 sayılı CMK'nun 231/5, 6 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

7-Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde kurulan hüküm dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 (BEŞ) yıl DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

8-Denetim süresi içinde sanığın kişiliği ve sosyal durusmu değerlendirilerek herhangi bir yükümlülük yüklenmesine ve uzman görevlendirilmesine YER OLMADIĞINA,

9-Sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezasının infaz edileceği hususunda 5271 sayılı CMK'nun 231/10 ve 11 maddeleri uyarınca gerekli ihtaratın YAPILMASINA(ihtarat yapılamadı ),

10-Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde hüküm kurulduğundan 5271 sayılı CMK'nun 231/13 maddesi uyarınca gerekli kaydın TUTULMASINA,

11-Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden 5237 sayılı TCK'nın 50 ve 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

12-Yargılama nedeniyle yapılan 2 tebligat gideri 420-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

13-Karar kesinleştiğinde 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16/1.maddesi gereği kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararın, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine BİLDİRİLMESİNE,

14-)CMK 252/1 maddesi uyarınca işbu hükme karşı itiraz yolunun açık olduğu,süresi içinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği, itiraz edilmesi halinde mahkememizce dosya, tevzi kriterlerine göre belirlenen mahkememiz dışındaki asliye ceza mahkemesine gönderileceği ve bu mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmese bile duruşma yapılarak yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebileceği, taraflara gönderilecek davetiyede bu hususun yazacağı, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağı; itiraz üzerine CMK 252/3uyarınca hüküm verilirken CMK 251. maddesi kapsamında basit yargılama usulüne göre verilen işbu hükümle bağlı kalınmayacağı; ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde CMK 251/3. maddesi uyarınca yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı; itiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıkların da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanacakları, itiraz üzerine CMK 252/2. maddesi uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabileceği,CMK 252/1 uyarınca işbu hükme karşı yapılacak itirazın süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığının Mahkememizce değerlendirilmesi halinde dosyanın, CMK 268/2uyarınca itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderileceği ve merciin bu sebepler yönünden incelemesini yaparak kararını gereği için Mahkememize göndereceği hususlarının BİLDİRİLMESİNE,

15-)Gerekçeli kararın tebliği ile ilgililerin kararda belirtilen bildirimden haberdar olmuş SAYILACAĞINA,

Dair;dosya üzerinden verilen işbu karara karşı tebliğden itibaren İKİ HAFTA içerisinde, Mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla, bu beyanında mahkeme hakimine onaylatılması suretiyle ya da ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunarak veya bu hususta dilekçe vererek CMK 252/1 maddesi gereği itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde tebliğin yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02415940 #ilan.gov.tr