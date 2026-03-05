T.C.

ÇANKIRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan boru hattının isabet ettiği kısımdan daimi irtifak hakkı ile taşınmazların bir kısmı için 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/08/2005 tarih, 540/46 sayılı kamu yararı kararı ve Davacı Botaş'ın 07/12/2017 tarih 0690 sayılı olur kararı gereğince belirtilen taşınmazların BOTAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 3.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.ye (BOTAŞ) yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.27/02/2026

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 21/04/2026 SAAT: 09:00

Dosya No Taraflar Ada Parsel Daimi İrtifak Geçici İrtifak

2026/54 Hüseyin Karakaş 101 120 258,19 96,79

2026/55 Afife Özdemir, Arif Karakaş 101 121 268,27 100,18

Mehmet Karakaş, Mustafa Karakaş, Sare Erdoğan, Şaban Karakaş

2026/56 Fatma Karakaş 101122 1.069,24 422,09

2026/57 Emine Cesur 101 138 809,10 195,57

2026/58 Satılmış Tufan 101 139 111,43 125,82

2026/59 Ali Osman Çitci, Hatice Çiftci 101 143 569,93 212,55

2026/60 Ayşe Tevge, Fatma Tevge 101 286 378,10 168,70

2026/61 Bekir Tevge, Esvet Tevge, 101 314 341,92 129,11

Munise Başağa, Sündüs Demiralay, Şerife Demirci, Tuncay Tevge

2026/62 Mikdat Özcan, Muammer Özcan, 101 362 825,48 352,77

Fatma Özdemir, Süleyman Yılmaz, Zeliha Irmak, Ahmet Yılmaz, Osman Nuri Yılmaz, Muhammed Yılmaz, Haydar Cenkış, Hasan Hüseyin Cenkış, Ali Cenkış, Şaban Cenkış, Miyase Gülcan

2026/63 Ali Osman Çiftci, Hatice Çiftci, 104 5 339,17 124,69

Rukiye Karakaya

2026/64 Afife Uzgören, Hasan Uzgören, 105 13 747,72 277,41

Abdurrahim Uzgören, İsmail Uzgören, Ali Uzgören, Semiha Demiralay, Zeliha Demirci

2024/65 Gülseren Atmaca, Dursun Karakaya,106 26 347,27 126,27

2024/66 Hacer Özdemir, Hüseyin Şahin, 106 28 431,73 166,32

Keziban Bulut, Satılmış Şahin, Zübeyde Karakaya

2024/67 İbrahim Başağa, Memnune Şahin, 123 1 866,91 330,54

Mehmet Başağa, Medine Demiralay, Muhsin Başağa, İsmail Başağa

2024/68 Cafer Demirci ,Fevzi Demirci, 123 3 1.284,49 499,23

Hafize Tevge, İsmail Demirci, Mehmet Demirci, Yusuf Demirci, Zeliha Demirci, Hidayet Demirci, Salih Demirci, Emine Demirci, Hasibe Demirci, Ahmet Demirci, Alime Köse, Hüseyin Demirci, Günseli Demirci Büyüktuncay, İsmihan Coşkuner, İsmihan Demirci, Reyhan Sevgi Demirci, Ulvi Demirci, Muharrem Demirci, Rıdvan Demirci, Selçuk Demirci

2026/69 Osman Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, 123 4 378,78 111,00

Zübeyde Çınar, Miyase Özcan, Hasan Açıkgöz, Mustafa Açıkgöz

2026/70 Osman Karakaya, Ayşe Demiralay, 123 7 635,79 236,80

Hanife Gülcan, Mukaddes Karakaş, Şerife Cenkış, Süleyman Yılmaz

2026/71 Fatma Cenkış 123 8 975,34 367,57

2026/72 Nazım Şahin, Gülüzar Özdemir, 123 10 298,19 121,83

2026/73 İbrahim Başağa, Memnune Şahin, 124 1 310,95 110,87

Mehmet Başağa, Medine Demiralay, Muhsin Başağa, İsmail Başağa

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcık Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 21/04/2026 SAAT: 09:30

Dosya No Taraflar Ada ParselDaimi İrtifak Geçici İrtifak

2026/74 Sultan Ertepe, Süleyman Ertepe, 139 77 608,57 235,80

Sebahat Özkan, Ali Rıza Solmaz, Esmehan Özdağ, Hasan Hüseyin Solmaz, Kamil Solmaz, Şehriban Bektaşoğlu, Zehra Salman, Zeliha Solmaz, Hüseyin Ertepe, Seyide Erdel, Arif Ün, Duran Ün, Gülbeyaz Çırakoğlu, Gülsüm Özdemir, Satı Solmaz, Arzu Ertepe, Mehmet Ün

Basın No: ILN02416540 #ilan.gov.tr