İLAN

İstanbul Anadolu 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/138 Esas

KARAR NO : 2025/359

Davacı AKIN MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı NAMER MADENCİLİK İNŞAAT AMBALAJ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -0629036007200016 bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatlar önceki dava aşamalarında da yapılamadığından ; Mahkememizin Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasının yapılan yargılamasında ;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-615,40 TL ret harcı alınmasına, bundan peşin alınan (6.514,40+6.020,00=) 12.534,40 TL TL nispi ilam harcından mahsubu ile fazla alınan 11.919,00 TL nispi ilam harcının kararın kesinleşmesinden sonra ve istek halinde davacıya iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan tüm yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Karar tarihinde Yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesi hükümlerine göre,114.062,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil eden davalılara verilmesine,

5- Kalan gider avansının taraflara iadesine,

Dair, Davacı vekilinin ve Davalı vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Yine hükmün 12/01/2026tarihinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olduğu da anlaşılmakla,

İşbu ilanın gazete nesri tarihinden itibaren yasal süre içerisinde davalı NAMER MADENCİLİK İNŞAAT AMBALAJ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından süresi içerisinde temyiz yoluna başvurmadığı taktirde hükmün davacı vekilinin temyiz dilekçesi doğrultusunda İlgili Yargıtay Dairesine gönderileceği , mahkemece verilen 16/10/2025 tarih 2025/138 Esas- 2025/359Kararsayılı kararın davalı NAMER MADENCİLİK İNŞAAT AMBALAJ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' e Gerekçeli Karar ve davacı vekilinin Temyiz Başvuru dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/02/2026

Basın No: ILN02416195 #ilan.gov.tr