İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/402 Esas

KARAR NO : 2025/289

Davacı Hasşahin İnşaat Gıda Tekstil San. Ve Tic. Ltd Şti ile Davalılar Yüksel Peker,Yasemin Güleryüz ve Tasfiye Halinde Tek Ağır Silindirleme Ve Mak.İm. San. Ve Tic. AŞ aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonun 17/10/2025 tarihinde; "1-Davacının davalılar Tasfiye Halinde Tek Ağır Silindirleme Ve Mak. İm. San. Ve Tic. A.Ş ve Yasemin Güleryüz aleyhine açmış olduğu tapu iptali tescil ve terditli tazminat davasının REDDİNE, Davacının davalı Yüksel Peker aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının REDDİNE, Davacının davalı Yüksel Peker aleyhine açılan terditli tazminat davasının KABULÜNE, 340.000,00-TL tazminatın dava tarihi olan 28.09.2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Yüksel Peker'den tahsil edilerek davacıya ödenmesine, eksik kalan 17.419,05-TL harcın davalı Yüksel Peker'den alınarak hazineye irad kaydına,Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden54.400,00-TL vekalet ücretinin davalı Yüksel Peker'den alınarak davacıya verilmesine, 37.898,58-TL yargılama giderinin Yüksel Peker'den alınarak davacıya verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere" karar verilmiş olup karar davacı vekilince istinaf edilmiştir.

Mahkememizce verilen iş bu kararın ilanın yayım tarihini müteakip 2 hafta sonunda davalı Yüksel Peker'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihini müteakip 2 hafta süre içinde istinaf yoluna başvurabileceği hususu, davalı (36556692888 TC kimlik nolu) Yüksel Peker'e şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02415055 #ilan.gov.tr