T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmanın atılı bulunduğu 25/03/2026 günü saat 14:30'dan itibaren aşağıda belirtilen davalıların duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

DAVALILAR : 1- ARZU ÖZBAŞI-222.....472 -

2- AYFER PALA-306.....958 -

3- DAVUT ÖZTÜRK-203.....394 -

4- MEHMET EMİN ÖZTÜRK-203.....864 -

5- MUSTAFA ÖZTÜRK-203.....958 -

6- SADETTİN ÖZTÜRK-203.....512 -

7- ÜZEYİR ÖZTÜRK-203.....740 -

TAŞINMAZ BİLGİLERİ; Aydın İli, Söke ilçesi, Karacahayıt Mahallesi, 127 ada, 139 parsel 743,87 m² büyüklüğündeki taşınmazın, 0 m2'lik kısmına ve39,84 m²'lik kısımda

