T.C. SAMSUN 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

27.02.2026

DOSYA NO :2024/66 ESAS

KARAR NO :2025/591

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2025 tarihli ilamı ile TCK nun 157/1, 52/2, 52/4, 53/1 191/1, 53/1,Maddeleri gereğince 1 Yıl 6 Ay Hapis ve 12000 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına mahkum edilen 99276913534 T.C. Kimlik numaralı Yarelı ve Saıma oğlu 01/01/1992 doğumlu SAHIB QURBANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiş, ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02413794 #ilan.gov.tr