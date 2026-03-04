T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/494 Esas

DAVALI : AYLİN KÜÇÜK- 28916081364

ANKARA ili, BALA ilçesi, SİTE mah/köy, 5 Cilt, 18Aile sıra no danüfusa kayıtlı, AHMET RIZA ve MUKADDES kızı, 15/01/1974 doğumlu,

Davacı , SUAT DALGIÇ ile Davalılar , AYLİN KÜÇÜK, BAHTİYAR URGAN, BATTAL ÇELİK, MERAL DALGIÇ, MUHTEREM ATABEY, RECEP DALGIÇ, SEYFİ DALGIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası talebi ile dava açıldığı ancak davaya konu taşınmazda hissedi bulunan davalı Aylin Küçük'e dava dilekçesinin tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 05/03/2025 tarihli dava dilekçesine özetle; Kocaeli İli Gebze İlçesi Pelitli Köyü, 335 ada 17 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz olduğu, dava konusu işbu taşınamaz üzerinde davacı ve davalılar müşterek hisseli malik olup,işbu taşınmaların taraflar arasına ne fiilen, nede hukuken paylaşılması noktasında tarafların anlaşamadığını, işbu taşınmazın fiilen ve hukuken paylaştırılması mümkün olmadığından dolayı, işbu taşınmazın mahkeme tarafından ihale suretiyle satılarak taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesini talep ettiklerini, HMK'nın 122 ve 317 maddeleri gereği tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi mahkememize sunabileceğiniz, HMK'nın 128. Maddesi gereği bu süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139, 129/2. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemeniz, getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, dilekçenizi verdiğinizde gerekli delil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız, duruşma günü olan 14/05/2026 günü saat 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız ve tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca eksik husus bulunmadığı taktirde aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

