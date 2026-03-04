T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/8 Esas 26.02.2026

Konu : İLAN

İ L A N

Davacı, HASAN CAN ÇALIŞIR ileDavalı, GÜL MİRE QAYUM arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davası nedeniyle; Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı GÜL MİRE QAYUM adına dava dilekçesi, duruşma günü yeri ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin yabancı uyruklu Gül Mire Qayum ile 2013 ve 2025 yılları arasında fiilen birlikte yaşadıklarını, bu birliktelikten müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, müvekkil tarafından ikame edilen babalık davası sonucunda çocukların nüfus kaydına işlendiğini, davalı tarafın evdeki para ve altınları alarak evden kaçtığını, bu tarihten beri çocuklara davacının tek başına baktığını, müşterek çocukların üstün yararı gereği müvekkilinin davalı annede olan velayetlerini istediğini, davanın kabulüne, müşterek çocukların velayetinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine kararı verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle " H.M.K'nun 317 ve 318 maddeleri uyarınca davalıya tebliğine, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap verebileceği, aynı sürede sunmak istediği tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi, delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirecekleri belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesi sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususu ihtar olunur." ve "27/03/2026 günü Saat 11:35 ön inceleme duruşma gün ve saati" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 317 ve 318 maddelerine göre davalı GÜL MİRE QAYUM'a ilanen tebliğ olunur.

