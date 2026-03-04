İLAN

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/286

DAVACI : HÜSEYİN TOPALOĞLU

DAVALILAR : SAİM TOPALOĞLU, BİLAL DERİN, ŞERİF ZEKİ TONKA, TONKA YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince yargılama sırasında adresi tespit edilemeyen davalı Şerif Zeki Tonka adına dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; davalı Şerif Zeki Tonka'ya''Tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceği, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerleri bildirilmesi, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırması ihtar ve tebliğ olunur.'' hususu ve 04/06/2026 gün, saat 09:45'de yapılacak ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; davalı Şerif Zeki Tonka'ya ''Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya celp edilecek belgeler hususunda açıklama yapmanız, kesin süreye uyulmaması halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. " hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.03/03/2026

