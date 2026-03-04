REPUBLIK TÜRKIYE

ZIVILABTEILUNG DES AMTSGERICHTS VAKFIKEBİR

BEKANNTMACHUNG AKTENZEICHEN : 2023/1634BEKLAGTER : ERDAL ÇETE TC:680*****438

Im Rahmen des vom Kläger gegen Sie angestrengten Verfahrens zur Auflösung der Partnerschaft (Miteigentum)

hat Ihr Gericht eine Einladung zur Verhandlung an die in der Klageschrift angegebene Adresse versandt, die jedoch nicht zugestellt werden konnte, da der Empfänger nicht erreichbar war. Da auch die Adressrecherche zu keinem Ergebnis geführt hat, wurde beschlossen, die Klage und den Verhandlungstermin öffentlich bekannt zu machen.

Verhandlungstermin: 10.07.2026 um 10:30 Uhr. Sie müssen persönlich zur Verhandlung erscheinen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Andernfalls wird das Verfahren gemäß Artikel 213/2 des Gesetzes über Zivilverfahren, geändert durch das Gesetz Nr. 3156, in Ihrer Abwesenheit fortgesetzt. Die Klageschrift, der Eröffnungsbeschluss undder Verhandlungstermin (10.07.2026 um 10:30 Uhr) werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 04.02.2026

Basın No: ILN02413607 #ilan.gov.tr