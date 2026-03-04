DİYARBAKIR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN AYRIYETEN İLAN



Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Belli Mahallesinde sınır ve yüz ölçüm hatası tespit edilen 103 ada 4 ve 6 nolu parsellerde sınır ve yüzölçüm düzeltmesi yapılacaktır. 103 ada, 4 nolu parselin 347062.48 m² olan yüz ölçümü 361891.21 m² ve 6 nolu parselin 262022.18 m² olan yüzölçümü 247193.45 m² olarak, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecektir. 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31 inci maddeleri gereği, 6 nolu parsel maliklerinden 40579102446 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Sait Arslan, Cercis Kızı Lüsiye Saman, Sam An oğlu Halil Ibrahim Saman, Sam An Kızı Süsam Saman, Agop Kızı Mari Saman ile ilgililerin veya kanuni vekillerinin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bismil Sulh Hukuk Mahkemesinde düzeltme işlemine dava açabilecekleri, dava açılmadığı taktirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02415389 #ilan.gov.tr