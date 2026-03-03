Örnek No:55*

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Reşadiye Mevkii 305 ada 3 Parsel sayılı 389,65 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir Ev ve Arsa " vasıflı taşınmazdır.Taşucu Mahallesi 305 ada 3 numaralı parsel Akdenize yaklaşık kuş uçuşu 350 metre, TaşucuMahalle merkezinde, Silifke-Antalya karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 50 metre, Silifke İlçe merkezineyaklaşık kuş uçuşu 7500 metre mesafededir.Tapu kaydında "Kargir Ev " olduğu belirtilmiş ise de Taşınmaz üzerinde yıkılmış halde yapı kalıntıları yer aldığı tespit edilmiştir. Parselin Tamamı Zeminde Arsa durumda ve Arsa olarak değerlendirilmiştir.Taşınmaz içerisinde değişik yaşlarda Nar, Zeytin, Limon ve Hurma ağaçları bulunmaktadır.

İmar Durumu: Parselin, 1/1000 ölçekli Taşucu (Reşadiye) Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlave ve Revizyon Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; "Ayrık Nizam 2 katlı" (A-2), TAKS=0,30 KAKS=0,60 "Turizm ve/veya Konut Alanı" (TK) olarak tanımlı alana isabet ettiği, Söz konusu Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 3.11. maddesinde; "Koruma Amaçlı İmar Planı ve Etkileme Geçiş Bölgesi sınırları içerisinde, İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında imar uygulaması (en az bir yapı adası) yapılmadan parsellere inşaat izni verilemez. İmar uygulamasının bir örneği Koruma Bölge Kurulu'na gönderilir. " denildiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.814.302,41 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında " 3. Derece Sit Alanı Şerhi" ile " İmar Düzenlemesine alınmıştır" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:41

26/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

