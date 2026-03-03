T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/27 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : ÖRENBURÇ

ADA NO :0

PARSEL NO : 27

MALİKİN ADI VE SOYADI :BEKİR ÇELEBİ, BEZAR İLHAN, BIRIVAN ARTUÇ, BİŞAR ÇELEBİ, CEMİLE ÇELEBİ, MESUT ÇELEBİ, MİYESER ÇELEBİ, MÜRSEL ÇELEBİ, NURİYE GÜMÜŞGÖREN, RABİA ÇELEBİ, SAFİYE ÇELEBİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/27 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02413601 #ilan.gov.tr