T.C. MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2007/316 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; T.C. Kimlik Numaraları bilinmeyen davalı Süheyla Görgün ve Cemile Çalış'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, "Dava dilekçesinin ve dahili davalı dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi örneğinin Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/316 Esas sayılı dosyadan alınabileceği ve belirlenen gün ve saatte (19/06/2026 günü, Saat:09:00) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, "Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar mahallesi, 1895 parsel(3402 sayı ile yeni137 ada, 77 parsel) parsel üzerinde irtifak kamulaştırma toplam tutarı 20520,46 TL olup,İrtifak kamulaştırma m2 değeri: 20520,46 YTL/607,53 m2= 33,78 YTL/m2 olduğu," dair kanaat getirilen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bilirkişi raporlarının örneğinin Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/316 Esas sayılı dosyasından alınabileceği davalılar Süheyla Görgün ve Cemile Çalış'a ihtarla ilanen tebliğ olunur."

