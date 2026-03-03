T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2024/166-Ceza Dava Dosyası

Konu:

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 11/03/2025 tarih ve 2024/166 E 2025/281 K sayılı ilamı ile; sanık MOHICHEHRA MAHMARAIMOVA hakkında ''Dolandırıcılık'' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNEkarar verilmiş, verilen karar SANIK Muradulla ve Sarvar kızı, 28/08/1977 ÖZBEKİSTAN doğumlu, MOHICHEHRA MAHMARAIMOVA'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2026

