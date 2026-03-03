T.C.

ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/22

KARAR NO : 2025/576

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25.06.2025 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 8 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI CEZALANDIRILMASINA, hakkında TCK 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına karar verilmiş ise de Savaş ve Hüner oğlu, 23.09.1989 Altındağ doğumlu sanık Barış DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, 5271 sayılı CMK (02/03/2024 tarihli 7499 sayılı Kanunun18 maddesi ile değişik) 273/1 maddesi uyarınca hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememiz kalemine müracaatla veya en yakın Asliye Ceza Mahkesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere Z.Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanak ya da verilecek dilekçe ile sanık hakkında verilen kararlar yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu başvurusunda bulunulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.02.2026

Basın No: ILN02412138 #ilan.gov.tr