T.C.

ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

2025/104 Esas

Davacı ESMA ÖZKAYA ile davalı ŞAHİN YUNUSCAN ÖZKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında, mahkememizin 24/02/2026 tarihli duruşmasında, davalı 27622645464 T.C kimlik numaralı, Yusuf ve Zeynep oğlu, 12/10/1989 doğumlu, Şahin Yunuscan ÖZKAYA'ya duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin, davacının katılma alacağı davasından vazgeçmesine ilişkin şerhin de eklenerek tebliğine karar verilmiş olup, 1-Ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla tahkikat aşamasına geçilmesine, Tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK'nun 150 madde hükmü saklı kalmak kaydı ile tarafların yokluğunda yapılacak sözlü yargılamada hüküm verileceğinin taraf vekillerine ihtarına (ihtarat yapıldı) 2-Davalıya duruşma zaptı ile tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine, tebligata davacının katılma alacağı davasından vazgeçmesine ilişkin şerhin eklenmesine, masrafının resen karşılanmasına,3-Davacıya tanık isim, adresleri ve TC kimlik numaralarını bildirmesi için iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde tanık isim ve adresleri bildirilmediği takdirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, ( ihtarat yapıldı)

Bildirildiğinde her bir tanık için 150,00 TL tanık ücreti ile 265,00 TL davetiye giderinin davacı gider avansından karşılanarak davacının iki tanığının davetiye ile çağrılmasına, masrafların resen karşılanmasına, yargı alanı dışında olan tanıklar için talimat yazılmasına, talimat giderlerinin resen karşılanmasına,

Bu nedenle duruşmanın 07/05/2026 günü saat 11:40 bırakılmasına karar verildi.

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, duruşma zaptı ile 07/05/2026 günü saat 11:40'a bırakılan tahkikat duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/02/2026

Basın No: ILN02412152 #ilan.gov.tr