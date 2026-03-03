İLAN

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/352 Esas 26.02.2026 2. GAİPLİK İLANI

İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.02.2026

GAİP ADI SOYADI : DİMİTRİ OĞLU İSPİRO

Basın No: ILN02413484 #ilan.gov.tr