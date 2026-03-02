T.C.

ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.93725682-2021/36-Ceza Dava Dosyası

Yurt Dışına Firar suçundan Hacı ve Arife oğlu, 25/12/1973 Kelkit doğumlu sanık Halis Tunç hakkında Mahkememizin25/03/2025 tarih ve2021/36 Esas, 2025/252 sayılı kararıyla düşme kararı verildiği, Tarafın dosyadaki bilinen adreslerine Mahkememiz kararı tebliğ yapılamamış ve yeni adresi de tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın tarafa ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize bizzat yada bulunduğu yer adliyesi nöbetçi mahkeme kanalıyla istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02412176 #ilan.gov.tr