T.C. NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026/10

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRÜĞÜ ile davalılar AHMET TAŞ(TC:18884268836) ALİ TAŞ(45886385636), AYDIN TAŞ (40717557916), AYSEL TAŞ (12527480166), BİRSEN ARSLAN (16900978370), ERDAL TAŞ (12521480384), FATMA BÜYÜKTÜŞ (18782782700), GÖKSAL TAŞ (12530480092), GÜLTAN TAŞ(12536479816), HAKKI TAŞ(39652577240), HIDIR TAŞ(37540663846), İBRAHİM ÇAKIR(19142770764), HASAN ÇAKIR(21167192728), MURAT TAŞ(12518480458, NURİ TAŞ(12533479970) VE SEVİM TAŞ(12524480220) arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle

Dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt köyü 159 ada 12 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup, tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca 2942 Kamulaştırma Kanunu, 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.25/02/2026

