T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/1067 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle; Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Alahan Mah. 230 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz hakkında, Hüseyin Yılmaz'ın 100 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirtilerek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/1067 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri TMK'nun 713/4. maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02412835 #ilan.gov.tr