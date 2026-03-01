T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/99 Esas

Maliye Hazinesi'nin açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Honsalar Mahallesi 396 ada 22 parsel (eski 396 ada 14 parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından Emin kızı Zeliha, Mehmet Arif, Halil, Mehmet Rasim oğlu Ali Rıza ve Mehmet Rasim oğlu Osman Nuri isimli şahısların gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24.02.2026

Basın No: ILN02410011 #ilan.gov.tr