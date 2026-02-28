Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/303 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 39 Ada, 3 Parsel, 8 Nolu Bağımsız BölümBağımsız bölümün bulunduğu taşınmaz apartman özelliktedir. Borçlu E** D** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Kazımdirik Mah. 162 Sokak No:22/A Bornova/İzmir

Yüzölçümü : 156,00 m2

Arsa Payı : 2/16

İmar Durumu :İnşaat tarzı İcra dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre, İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 39 ada, 3 parsel, 1/1000 ölçekli imar planında; Bitişik Nizam 7 Kat, konut alanında kaldığı, kentsel dönüşüm alanında kalmadığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 6.745.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02412097 #ilan.gov.tr