T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/695 Esas

KARAR NO: 2024/114

Geceleyin Açıktan Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 06/02/2024 tarihli kararı ile verilen Halil SİVRİOĞLU'nun TCK 141/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılması kararı ve sanık müdafiinin 21/02/2024 tarihli istinaf dilekçesi, müşteki Abdullah ve Maryam oğlu, 1990 Suudi Arabistan doğumlu ABDULKAREEM ABDULLAH S ALORAINY tüm aramalara rağmen bulunamamış, tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.26/02/2026

Basın No: ILN02412076 #ilan.gov.tr