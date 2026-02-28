T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN



Sayı: 2025/351 Esas

Konu: 2. gaiplik ilanı

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile SOKRAT SOKRAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bülbül Mahallesinde kain 571 Ada, 14 Parsel sayılı 90,00m² yüz ölçümlü "kagir ev" vasıflı taşınmazın maliki Pavli oğlu Sokrat'ın gaipliği istenmiş olup bu kişinin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların duruşmanın bırakıldığı 11/06/2026 günü saat 09:40'da Mahkememizin 2025/351 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K'nun 31. maddesi gereğince 2. KEZ ilan olunur. 27.02.2026

