T.C.

ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/348

KARAR NO : 2025/817

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2025 tarihli ilamı ile Nitelikli Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığı İhlal suçlarından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE, Nitelikli Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Gece Vakti İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal suçundan CMK'nın 231 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Yasır ve Gusum oğlu, 03/03/1998 Halep doğumlu MOHAMAD TAHAL, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.23.02.2026

Basın No: ILN02412008 #ilan.gov.tr