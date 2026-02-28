GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 3450 ada 1 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan 'Üzerindeki bina MUSTAFA YILMAZ'a aittir , muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü'nün 12/01/2026 tarih 3409/163-180.02-1 sayılı yazısı ve eki 2026/79 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, ilçemiz Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 3450 ada 1 parsel 'Üzerindeki bina MUSTAFA YILMAZ'a aittir' muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.



Basın No: ILN02398508 #ilan.gov.tr