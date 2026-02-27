T.C.GÖLCÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2020/202

Davacı MEVLÜT BAKIR ile Davalılar SS FIRAT YAPI KOOPERATİFİ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davası nedeniyle; 25.11.2025 tarihli harita mühendisi bilirkişinin raporunda özetle; "Yapılan ölçü ve incelemeler ile tanzim edilen ifraz işlemine ilişkin röleve ölçü krokisine göre; 1790/1/A olarak gösterilen alan 1534.48m², 1790/1/B olarak gösterilen alan 856.12m² olarak hesaplanmış ve ayrılmıştır. Y1 olarak gösterilen 33.97m² alan yola terk edilecek alanı göstermektedir." denilmiştir. Dosyanın duruşması 11.03.2026 günü 10:25'de yapılacak olup HMK 281. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde bilirkişi raporuna karşı itiraz edebileceğiniz, aksi takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

