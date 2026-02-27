T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2.150.000,00 TL

1

Taşıt

34MZC431 Plakalı , 2025 Model , OPEL Marka , GRANDLAND 1.2 HYBRID 136 E-DCT6 EDITION Tipli , 10ZA040108633 Motor No'lu , VXKKAHPY0S6001873 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kahverengi ,

Dosya kapsamında yer alan 09/09/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Keşif günü, Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın aküsü zayıf olduğu için çalıştırılamadığı ve yürür durumda olup olmadığı tespit edilememiştir. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ :

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

KİLOMETRESİ :

Araç çalışmadığı için kilometresi Tespit edilememiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER :

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.