T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/524 Esas

KARAR NO : 2026/43

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı15.01.2026 tarihli ilamı ile 86/2, 86/3-a,62/1, CMK'nın 251/3 maddesi gereğince 11.200,00 TL adli para cezası ile cezalandırılması, verilen adli para cezasının 10 eşit taksit halinde ödenmesine karar verilen Ayhan ve Ayşen oğlu, 22.08.1999 Çorlu doğumlu, Hikmet SERTOL'un tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde mahkememize itiraz yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, sanık Hikmet SERTOL'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20.02.2026

