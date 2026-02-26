Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/416 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/416 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Tomtom Mah. Tosbağa Mevkii, 320 Ada 14 Parsel, 80,00 m² Yüzölçüm, Kargir Apartam Nitelikli Taşınmazın Tamamı. Adresi: Tomtom Mah. Ara Güler Sok. No:8 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 110.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:50

23/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02410594 #ilan.gov.tr