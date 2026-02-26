T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2019/69 Esas

KARAR NO: 2026/67

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Abdulaziz ve Hababe oğlu, Suriye 01.01.1976 doğumlu, Suriye uyruklu Kasım NAVAZİ hakkında, mahkememizin 23.01.2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 206/1.md, 62, 251/3, ve TCK'nın 52/1-2-3 maddeleri gereğince 1.120,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırımasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulmak yoluyla 5271 Sayılı CMK'nın 252/1 inci maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulabileceğine, süresinde itiraz edilmediğinde CMK7nın 252/1 inci maddesinin son cümlesi gereğince kararın kesinleşeceği,

Süresinde itiraz edildiğinde CMK'nin 252/2 inci maddesi gereğince mahkemece duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağına, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebileceğine,

Mahkemece, ikinci fıkra uyarınca hüküm verilirken,251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı olmadığına,

İtirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağına İLAN OLUNUR. 24.02.2026

