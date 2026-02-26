T.C.

ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/02/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mah. Çulfa Mevkii1220 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 421.045,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mah. Çulfa Mevkii 1252 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 16.542,95 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.323.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2403

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

