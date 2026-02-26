T.C.
ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
ESKİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/02/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mah. Çulfa Mevkii1220 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 421.045,13 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 21.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403
Yüzölçümü : 421.045,13 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 21.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Eskil İlçesi Merkez Mah. Çulfa Mevkii 1252 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 16.542,95 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.323.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2403
Yüzölçümü : 16.542,95 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.323.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2403
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02408496 #ilan.gov.tr